رياضة | عاجل.. الأهلي يتفق مع فايلر على تجديد عقده حتي 2022

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يتفق مع فايلر على تجديد عقده حتي 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على تفاصيل عقده الجديد للإستمرار على رأس القيادة الفنية للقلعة الحمراء.

وشهدت الأيام الماضية عدة اجتماعات بين فايلر وأعضاء مجلس الإدارة، والتي انتهت بالاتفاق على استمرار المدير الفني حتى موسم 2022.

وتمسك فايلر، خلال اتفاقه باستمرار جهازه المعاون بالكامل دون أي تغيير، مع إمكانية إدخال عنصر جديد وهو الدكتور محمد فكري أخصائي التعامل النفسي.

ويأتي استمرار فايلر، على رأس القيادة الفنية للأهلي، بعدما قدم مستويات مميزة منذ قدومه خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، وساهم في التتويج بلقب السوبر المصري.

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وأكد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه تم الاتفاق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، على تجديد عقده بالفترة المقبلة.

وأضاف مرتجي، أنه تم تكليفه ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي من قبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بإتمام إجراءات تجديد عقد فايلر بعدما أبدي المدير الفني ترحيبه بالاستمرار في مهمته الفنية.

وتابع: "أجرينا ثلاث اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه ووكيله وبحضور أمير توفيق مدير التعاقدات على مدار ثلاثة أيام، حيث انتهت هذه الاجتماعات بالاتفاق على كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بتجديد عقده لمدة عامين قادمين وتم عرض نتائج هذه الاجتماعات علي الكابتن محمود الخطيب والذي وافق علي كل ما تم الاتفاق عليه مع المدير الفني".

وغادر فايلر، متوجهًا إلى بلاده اليوم لمدة 10 أيام إجازة، للإطمئنان على أسرته، على أن يعود للقاهره بعدها ويجدد عقوده مع الفريق.