رياضة | خاص.. الزمالك يضع ٣ شروط للاستغناء عن محمد أوناجم

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر خاص.. الزمالك يضع ٣ شروط للاستغناء عن محمد أوناجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الاستفادة المالية من بيع المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك يضع ٣ شروط للاستغناء عن محمد أوناجم

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن حتى فترة قريبة كان هناك قرار نهائي بعدم الاستغناء عن خدمات المغربي محمد أوناجم نظرا لاحتياج للفريق لخدمات اللاعب رفقة مواطنه أشرف بن شرقي.

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وأضاف المصدر ذاته بأن مسؤولي النادي بدأوا في دراسة ملف بيع اوناجم، حيث تم الإتفاق على ثلاثة شروط من قبل الموافقة على رحيل اللاعب.

وتابع نفس المصدر بأن الشروط الثلاث كانوا عباراة عن موافقة المدير الفني وتوفير بديل مناسب لتعويض رحيل اللاعب، بالإضافة الشرط الأهم للإدارة وهو الحصول على مقابل مادي كبير من أجل بيع اوناجم.

وقد انتشرت بعض التقارير الإعلامية خلال الساعات القليلة الماضية والتي أكدت على وجود عرض مغري من نادي الوحدة السعودي لشراء المغربي محمد اوناجم خلال موسم الانتقالات الصيفي القادم.