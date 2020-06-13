رياضة | لايبزيج يحقق فوزا ثمينا على هوفنهايم في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر لايبزيج يحقق فوزا ثمينا على هوفنهايم في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي لايبزيج فوزا مهما على نظيره هوفنهايم بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في مستهل الجولة الحادية والثلاثين من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وحسم لايبزج المباراة لصالحه بهدفين نظيفين مبكرين سجلهما داني أولمو في الدقيقتين التاسعة و11 .

ورفع لايبزج رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف دورتموند صاحب المركز الثاني، الذي يخوض مباراته في المرحلة أمام فورتونا دوسلدورف غدا السبت، بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند 43 نقطة في المركز السابع.