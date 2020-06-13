رياضة | مفاجأة.. حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الوداد والزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الوداد والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الماضية التي تشير إلى اقتراب نادي الزمالك من عقد صفقة تبادلية قوية مع نادي الوداد البيضاوي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأكدت التقارير أن الصفقة التبادلية بين الزمالك والوداد تقضي بحصول الأبيض على واحد من الثنائي محمد ناهيري ووليد الكرتي مقابل حصول الفريق المغربي على خدمات محمد أوناجم.
ونفى نادي الوداد كل الأنباء المنتشرة حول حدوث أي صفقة تبادلية بينه وبين القلعة البيضاء في الصيف المقبل.
وأكد أحد مسئولو نادي الوداد في تصريحات صحفية أنهم لن يقوموا بالاستغناء عن خدمات وليد الكرتي نهائيا في الصيف لأنه يعتبر من أهم لاعبو الفريق ولن يتم بيع إلا في حالة الاحتراف بأوروبا.
ويبحث نادي الزمالك منذ فترة عن تدعيم بعض المراكز في الفريق استعدادا للموسم القادم أبرزها مركز الوسط والظهير الأيمن والهجوم ولكن لم يحسم أي صفقات رسمية حتى الآن.
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من جانبه، تحرك نادي الزمالك من جديد لحسم صفقة الأنجولي آري بابل جناح نادي أول أغسطس الأنجولي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكان الزمالك قد أظهر اهتمام كبير بضم بابل في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق بناءا على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض.
وتوصل النادي الأبيض إلى اتفاق مبدئي مع آري بابل لينضم للفريق في الصيف لمدة 3 مواسم قادمة 2.2 مليون دولار ولكن لم يتم حسم الصفقة بشكل رسمي.
وكثف مسئولو الزمالك مفاوضاتهم مع ممثلي بابل خلال الساعات القليلة الماضية لانهاء بعض التفاصيل النهائية في الصفقة قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي.
وسيحاول الزمالك حسم كافة الأمور بشأن بابل في الأيام المقبلة ليصل إلى القاهرة عقب فتح خطوط الطيران مرة أخرى مباشرة.