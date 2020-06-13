الامارات | السلمان: صدارة النصر لدوري الطائرة الملغى لا تعني أحقيته باللقب

شكرا لقرائتكم خبر عن السلمان: صدارة النصر لدوري الطائرة الملغى لا تعني أحقيته باللقب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، عبدالعزيز السلمان، أن قرار إلغاء جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد يصب في صالح جميع الأندية، مؤكداً أن «صدارة فريق النصر لبطولة الدوري العام الملغى للرجال برصيد 40 نقطة، لا يعني أحقيته بالحصول على لقب المسابقة»، مشيراً إلى أن نظام المسابقة يقام من دوري بنظام الذهاب والإياب على أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور الحاسم «البلاي أوف»، لافتاً إلى أن اللائحة الداخلية ستنظم المشاركات الخارجية في الموسم الجديد.

وكشف السلمان لـ«الإمارات اليوم» أن «القرارات التي اتخذناها محمية من جانب الاتحاد الدولي، بعد رسالته لكل الاتحادات بأن إلغاء أو استئناف المسابقة شأن داخلي، بسبب انتشار وباء كورونا».

وكان اتحاد الطائرة قرر إلغاء الموسم الحالي لجميع المسابقات بمختلف الفئات العمرية دون تتويج أي بطل، في ظل توقف النشاط فترة طويلة نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا.

وأوضح السلمان أن القرار يصب في صالح الأندية بشكل رئيس، وقال: «سيكون من الصعب على الأندية ان تستعد لاستكمال الموسم في الظرف الحالي، جميع الأندية أوقفت نشاطها الرياضي منذ منتصف مارس الماضي، واللاعبون يحتاجون لما يقارب 45 يوماً من أجل استعادة جاهزيتهم، هذا يعني أن الفترة ستكون ضيقة جداً لاستكمال الموسم».

وتابع نائب رئيس الاتحاد: «الأندية منحت لاعبيها والأجهزة الفنية إجازة مفتوحة بينما هنالك أندية استغنت عن مدربيها وعن اللاعبين الأجانب، وهذا يعني أنه من الصعب جداً عليها العودة للنشاط في فترة سريعة، كما ذكرت فإن الفترة ضيقة، لذلك وجدنا أنه من الأفضل إلغاء الموسم بشكل كامل».

وأشار السلمان إلى أنه جرى من قبل إلغاء الموسم الرياضي في دوري الكرة الطائرة خلال حرب الخليج، ووقتها لم يتم رصد أي شكاوى من جانب الأندية، وقال: «هذه ليست سابقة في اتحاد الطائرة». وقال إنهم يتوقعون أن تسير اتحادات أخرى على الطريق نفسه.

وبات الاتحاد هو الأول بين كل الاتحادات المحلية الذي يلغي الموسم، كما أنه بين الأوائل على مستوى العالم. وعن الموسم المقبل، قال إنه سينطلق في الأسبوع الأخير من سبتمبر المقبل، قبل أسبوعين من موعده المعتاد، أملاً في اكمال الموسم قبل بداية شهر رمضان العام المقبل.

النصر المتصدر لن يعترض

أكد مشرف فريق النصر للكرة الطائرة، أحمد الجناحي، أن قرار اتحاد الكرة الطائرة يشكل صدمة لطموحاتهم، خصوصاً أن فريقهم كان متصدراً. وأكد الجناحي لـ«الإمارات اليوم» أنهم لن يعترضوا على إلغاء الموسم، وسيتقبلونه خاصة في ظل الإجراءات المتخذة في الوقت الراهن بسبب فيروس كورونا.

وتابع: «صحيح القرار صادم، ولكن ما باليد حيلة، علينا أن نتقبله»، وأعرب عن أمله في أن يحصل ناديهم على امتيازات في الموسم المقبل، وتابع: «نتطلع إلى أن نحصل على امتيازات، أقلها منحنا أحقية المشاركة الخارجية».

ترتيب الفرق في الدوري الملغى

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النصر 40 نقطة

العين 36

شباب الأهلي 30

الجزيرة 28

الوصل 27

حتا 27

بني ياس 26

عجمان 15

الوحدة 4

الظفرة 4

- الموسم المقبل ينطلق في الأسبوع الأخير من سبتمبر أملاً في استكماله قبل شهر رمضان 2021.

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