الامارات | لشبونة البرتغالية مرشحة بقوة لاستئناف دوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن لشبونة البرتغالية مرشحة بقوة لاستئناف دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير إخبارية أن العاصمة البرتغالية لشبونة ستحتضن البطولة المجمعة المنتظرة لحسم منافسات الأدوار النهائية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما تحتضن إحدى ولايات ألمانيا البطولة المجمعة للدوري الأوروبي.

وجاء ذلك حسب ما ذكرته صحيفة «بيلد» الألمانية مساء أول من أمس، وكذلك شبكة «سكاي سبورتس»، وقد أشارتا إلى أن المباريات الأربع المتبقية من جولة إياب دور الـ16، ستقام يومي الثامن والتاسع من أغسطس في لشبونة.

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وبعدها تحسم بقية الأدوار عبر بطولة مجمعة من جولة واحدة في العاصمة البرتغالية، على أن يقام النهائي في 22 أو 23 أغسطس.

ولم يؤكد ذلك الاتحاد الأوروبي، على أن يحسم الأمر عقب اجتماع في 17 الجاري. في المقابل، تقام الدورة المجمعة للدوري الأوروبي في بعض مدن ألمانيا.

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