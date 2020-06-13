الامارات | «السلة» يستقر على صالة «صلاح الدين» في حال استئناف الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن «السلة» يستقر على صالة «صلاح الدين» في حال استئناف الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أمين السر العام في اتحاد السلة، سالم المطوع، أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعاً مهماً خلال أيام لاستعراض الجهود المبذولة من أجل عودة نشاط اللعبة، واستكمال الموسم في أغسطس المقبل، كما تم الإعلان عن ذلك من قبل. وشدد على أنه تم الاستقرار على صالة صلاح الدين بدبي، لإقامة المباريات عليها في حال تم التوصل رسمياً إلى قرار باستئناف الموسم.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: سبق أن اتخذنا قراراً مبدئياً باستكمال الموسم المتوقف بسبب جائحة كورونا في أغسطس، لكن لا يمكن تفعيله دون أن نحصل على موافقة من الجهات الصحية في الدولة واللجنة العليا للأزمات والكوارث لتفعيل القرار.

وأضاف: أتوقع بشكل شخصي أن يرى قرار استكمال الموسم من عدمه النور بصورة رسمية قبل مطلع شهر يوليو المقبل.

وتابع: اتخذنا التدابير اللازمة كافة لاستكمال الموسم، اذ وقع الاختيار على صالة صلاح الدين في دبي، وهي منشأة تتبع الهيئة العامة للرياضة لإقامة المباريات عليها، بواقع مباراتين في اليوم الواحد.

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ولفت: سيتم تعقيم مرافق الصالة كافة، ولن يزيد الحضور الجماهيري في كل مباراة على 100 فرد فقط، رغم أن الصالة تستوعب 500 شخص، وشرحنا خلال ملتقى عودة الجماهير الذي نظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شرطة دبي الأربعاء الماضي، طريقة تواجد الجماهير في المدرجات، وراعينا أن يكون الحد الفاصل بين كل فرد نحو أربعة أمتار.

وقال إن التدابير الاحترازية ستشمل أيضاً خارج الصالة، في مواقف السيارات، وتنبيه الجماهير لضرورة مسافة التباعد، وكذلك ستكون هناك غرفة عزل لأي حالة مشتبه فيها، بجانب التعاقد مع شركة خاصة للتعقيم وأخرى للنظافة.

- اتحاد السلة يحسم مصير الموسم بشكل رسمي قبل يوليو.

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