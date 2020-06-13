الامارات | السعودية تعلن استئناف النشاط الكروي في أغسطس المقبل

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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن استئناف النشاط الكروي في أغسطس المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، أول من أمس، استئناف الموسم الرياضي 2019-2020 المعلق منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، في الرابع من أغسطس المقبل، بعد التنسيق مع رابطة المحترفين، لتحديد مواعيد استئناف بطولتي المحترفين والدرجة الأولى.
واعتمد الاتحاد السعودي خلال اجتماعه زيادة عدد التبديلات في المباراة من ثلاثة إلى خمسة، حسب التعديلات الجديدة المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم .
وقال الاتحاد السعودي في بيان له عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «استئناف دوري الدرجة الثانية لتحديد البطل والصاعدين والهابطين حسب لائحة المسابقات، فيما تقرر عدم استكمال تصفيات الدرجة الثالثة المؤهلة لدوري الدرجة الثانية مع صعود الأندية الثمانية المتنافسة وزيادة أندية دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي المقبل من 24 إلى 28 فريقاً». أعلنت وزارة الرياضة السعودية، وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد، عن رفع تعليق النشاط الرياضي اعتباراً من 21 الجاري، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب.
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