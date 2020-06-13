الامارات | دبي تعلن عودة النشاط للمسابح والرياضات المائية

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تعلن عودة النشاط للمسابح والرياضات المائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن عودة النشاط الرياضي في المسابح الرسمية المعتمدة والرياضات المائية، وذلك في إطار التدابير الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط الرياضي بدبي، وبناءً على موافقة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، مع التأكيد على إدارات المسابح الرسمية المعتمدة على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات الوقاية التي تتضمن تعليمات الوقاية والتعقيم المستمر، والتباعد لمسافات كافية بين الأفراد، وإدارة الحشود في الموقع، وذلك بهدف حماية الأفراد من ممارسي الأنشطة الرياضية.

وأصدر مجلس دبي الرياضي بروتوكول مفصلاً يتضمن الإجراءات الواجب تنفيذها والارشادات العامة في هذا المجال، والتي وضعها المجلس بالتعاون مع الجهات المختصة في المجال الطبي وتحت مظلة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، ووفق تعليماتها وضوابطها الدقيقة.

وقال المجلس في بيان أمس: «إن المسابح المقصودة في القرار هي: مسابح الأندية الرياضية الرسمية وأكاديميات السباحة المعتمدة ومسابح مراكز التدريب المرخصة، ووجّه إدارات المسابح والمسؤولين عن تشغيلها بالتنفيذ الدقيق لإجراءات السلامة والوقاية التي تضمنها البروتوكول، والتي تتعلق بسلامة وفحص المشاركين، وكذلك عدد الأفراد المسموح لهم بالسباحة وممارسة الرياضة في وقت واحد والتعقيم المستمر وآليات استخدام خزانات الملابس والمرافق العامة، ووضع الإرشادات الخاصة بذلك في أماكن واضحة للجميع». وحث مجلس دبي الرياضي جميع الرياضيين الهواة والمحترفين من ممارسي السباحة ومختلف الرياضات المائية على اتباع التعليمات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية وتنفيذها بشكل كامل ودون تهاون، كونها إجراءات وضعت بدقة من أجل سلامة الرياضيين المشاركين والعاملين في المسابح، وقال: «إن الهدف من جميع هذه الإجراءات هو سلامة الفرد والمجتمع، وجعل تجربة العودة للمسابح فرصة للترويح عن النفس وعودة النشاط والحيوية للجسم دون القلق من التعرض لإصابة بالعدوى، الأمر الذي لن يتحقق دون التزام الجميع من المسؤولين والمشغلين والممارسين بتعليمات وإجراءات السلامة التي وضعها المجلس وفق التعليمات والإجراءات الحكومية الرسمية، كما ستقوم فرق متخصصة من مجلس دبي الرياضي والجهات الحكومية تحت مظلة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بمتابعة عمل المسابح، والتأكد من تطبيق جميع إجراءات الوقاية والسلامة وفق البروتوكول الموضوع».

وأكد مجلس دبي الرياضي أن «النجاح الكبير لتجربة عودة النشاط الرياضي للأندية الحكومية والخاصة والأكاديميات ومراكز التدريب واللياقة البدنية في دبي، والتي تمت بعد عيد الفطر مباشرة، شكّل نموذجاً يحتذى في الالتزام والانضباط وفي العودة الآمنة لمراكز النشاط الرياضي العديدة المنتشرة في مختلف مناطق إمارة دبي، وقد أسهم هذا النجاح في استكمال فتح وممارسة النشاط الرياضي في المنشآت الرياضية الأخرى، ومن بينها المسابح وفق إجراءات دقيقة خاصة بها، وتلبي احتياجات الرياضات التي تتم ممارستها في المياه».

واشترط مجلس دبي الرياضي على الجهات الرسمية المرخصة في مجال رياضة السباحة الراغبة في استئناف نشاطها في المسابح الرياضية والأكاديميات ومراكز التدريب، خلال هذه الفترة، الحصول على موافقة المجلس من خلال التسجيل عبر الرابط: (www.dubaisc.ae/‏sports permit under covid19)

المسابح المقصودة في القرار

■مسابح الأندية الرياضية الرسمية.

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■أكاديميات السباحة المعتمدة.

■مسابح مراكز التدريب المرخصة.

- مجلس دبي الرياضي أصدر بروتوكول مفصل يتضمن الإجراءات الواجب تنفيذها والإرشادات العامة.

- مجلس دبي الرياضي:

«نجاح تجربة عودة النشاط الرياضي للأندية والأكاديميات ومراكز التدريب شكّل نموذجاً يحتذى في الالتزام والانضباط».

«تم توجيه إدارات المسابح والمسؤولين عن تشغيلها بالتنفيذ الدقيق لإجراءات السلامة والوقاية التي تضمّنها البروتوكول الصحي».

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