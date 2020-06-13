الامارات | فان دايك يستعد للتربع على عـرش «الأعلى راتباً» في ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك يستعد للتربع على عـرش «الأعلى راتباً» في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري أن المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، سيصبح اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بتوقيع عقد جديد يحصل بموجبه على راتب أسبوعي يبلغ 220 ألف جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، مساء أول من أمس، أن فان دايك (28 عاماً) سيوقع عقداً جديداً لمدة خمسة أعوام مع ليفربول، بقيمة إجمالية تبلغ 57 مليون إسترليني، وذلك بعد أن يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك سينهي المخاوف بشأن احتمالات انتقال اللاعب إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. وبموجب عقده الحالي مع ليفربول، يحصل فان دايك على راتب أسبوعي قيمته 180 ألف إسترليني. وطبقاً للعقد الجديد المرتقب مع ليفربول، سيتجاوز فان دايك بذلك اللاعب الأعلى أجراً في الوقت الحالي في صفوف ليفربول، وهو النجم المصري محمد صلاح الذي يحصل على راتب أسبوعي يبلغ 200 ألف إسترليني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news