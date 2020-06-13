الامارات | «بست أوف دايز» و«غولواه» لـ «غودولفين» يخوضان «التحدي الأسترالي» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «بست أوف دايز» و«غولواه» لـ «غودولفين» يخوضان «التحدي الأسترالي» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدفع إسطبلات «غودولفين» العالمية، اليوم، بجواديها «بست أوف ديز»، و«غولواه» الذين يشرف عليهما المدرب جميس كمنغر، لخوض تحدي سباق «إيغل فارم» الأسترالي الذي يقام على مسافة الميل (1600 متر)، والمخصص لخيول «غروب 3»، وينافس في لقبه 15 من نخبة جياد المسافة المتوسطة.

وتسعى خيول «غودولفين» مواصلة سلسلة النجاحات على المضامير الأسترالية، وانتزاع الفوز في سباق مصنف قبل نهاية الموسم الأسترالي الذي يسدل الستار عنه في 31 يوليو المقبل، ويمتلك «بست أوف دايز» بقيادة الفارس روبي فراد، الحظوظ القوية، في ظل القدرات التي يتمتع بها الجواد البالغ من العمر ست سنوات، وقادته سابقاً للفوز في سباقات ضمن الفئتين الأولى والثانية، ومن ضمنها انتصاره ربيع 2018 في سباق «كانتالا ستيكس» الذي أقيم على مضمار «فلامنغتون» الأسترالي، وخصص حينها لخيول «غروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

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وتشكل إضافة «غولواه» في السباق، والذي سيتولى قيادته الفارس براد سيتورات، دعماً طيباً لرفيقه في الاسطبل، بفضل تماسك أداء الجواد، وقدراته على التعامل مع مختلف حالات الأرضية.

وأكد مدرب «غودولفين» جيمس كمنغر، جاهزية الجوادين لخوض تحدي سباق «إيغل فارم»، وقال كمنغر في تصريح صحافي: «بست أوف ديز» البالغ من العمر ست سنوات، قادر على تقديم أداءٍ طيب، خصوصاً أنه سبق له الفوز في سباقات ضمن الفئة الأولى، ونتطلع اليوم لتقديم الجواد لأداء أفضل مما قدمه في مشاركته الأخيرة في سيدني على مسافة 2000 متر وحل خلالها في المركز الثالث، خصوصاً بعد مشاركته اليوم التي تأتي على مسافة 1600 متر.

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