شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يطيح بميلان ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل فريق يوفنتوس إلى المباراة النهائية لبطولة كأس إيطاليا، بعد تعادله سلبيًا مع فريق ميلان في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ميلان انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليستفيد يوفنتوس من التسجيل خارج ملعبه ويتأهل للدور النهائي، منتظرا المتأهل من مباراة إنتر ميلان ونابولي والتي تنطلق مساء غدا السبت.

جدير بالذكر أن نابولى حقق الفوز في لقاء الذهاب الذي أقيم في شهر مارس الماضى، على ملعب «جيوزيبى مياتزا»، بنتيجة 1 – 0.

وشهدت الدقيقة 15 من المباراة اعتراضات من لاعبي يوفنتوس والمطالبة بركلة جزاء، وبعد عودة الحكم لتقنية الفيديو تم احتساب المخالفة وتصدى لها كريستيانو رونالدو الذي سددها في القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 17 أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أنتي ريبيتش مهاجم ميلان لتدخله العنيف على وجه دانيلو ظهير يوفنتوس، ليكمل ميلان المباراة منقوصا ويزداد استحواذ يوفنتوس على الكرة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، وتأهل اليوفي للمباراة النهائية المقرر إقامتها الاربعاء المقبل.

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