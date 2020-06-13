شكرا لقرائتكم خبر عن لايبزيج يفوز على هوفنهايم بثنائية نظيفة بالدوري الالماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ار بي لايبزيج فوزًا كبيرًا على مضيفه هوفنهايم بهدفين مقابل لاشيئ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندزليجا».

تقدم الإسباني داني أولمو لفريق لايبزيج في الدقيقة 9 من بداية المباراة، وبعدها مباشرة سجل اللاعب نفسه الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 11.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد لايبزيج غلى النقطة 62 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند النقطة 43 في المركز السابع.