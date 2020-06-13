شكرا لقرائتكم طارق يحيي: الزمالك لن يفرط في ثلاثي الخط الخلفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى المدير الفنى الأسبق للزمالك، ان ناديه يتمسك بالقوام الأساسى للفريق الأبيض.

أضاف طارق يحيى خلال تقديمه برنامج "زملكاوى" عبر قناة الزمالك، اكد ان النادى يتمسك بتواجد وبقاء محمود علاء وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى.

وأكد طارق يحيي أن الثلاثى من قوام الفريق ولا يمكن التفريط فيهم، وانه سيتم رفض أى عروض تأتى اليهم.

Advertisements

وتابع طارق يحيى أن كل ما يثار حول لاعبى الزمالك غير صحيح، مطالبا من الاعلام تحرى الدقة خلال نقل أى اخبار عن لاعبى الزمالك.

حيث تواصل وسائل الاعلام نقل اخبار عن رحيل لاعبى الفريق ووصول عروض قوية لهم، وهو ما ينفيه نادى الزمالك باستمرار