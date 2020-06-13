شكرا لقرائتكم حريق في عمارة أحمد عيد عبد الملك والمطافى تنقذ الموقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشب حريق هائل في العمارة السكنية التي يقيم بها أحمد عيد عبد الملك تجم الفريق الأول لكرة القدم بنادة الزمالك الأسبق. وكتب عيد عبد الملك عبر صفحته على موقع التواصل الاحتماعى تويتر :" حصل ماس كهربائي في العمارة عندي وحريقة في الدور الاخير وقبل الأخير". قال عبد الملك :" أكتر خضة اتخضتها في حياتي انا وعيلتي وكل الجيران ربنا سلم وستر الحمد الله والمطافي قدرت تنقذ الموقف الخوف علي حبايبك وناسك واولادك في المواقف دي حاجة صعبة ربنا ما يكتبها علي حد".

أحمد عيد

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