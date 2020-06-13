شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الود كان يسود علاقتي مع محمود طاهر رغم خلافنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن رغم اختلافه مع محمود طاهر، رئيس الأهلي السابق، إلا ان علاقتهما كان يسودها الود والاحترام.

Advertisements

وأضاف مرتضى حلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" احتلفت مع محمود طاهر كثيراً ولكنه لم يسلط أحد شباب مواقع التواصل لتوجيه سباب لي وللزمالك مثلما فعل الخطيب".

وواصل:" رغم خلافي مع طاهر، ذهبت واحتضنته في الامارات عقب فوز الأهلي بلقاء السوبر على حساب الزمالك، لأن الود كان أساس علاقتنا".