شكرا لقرائتكم فايلر يحتفظ بجهازه المعاون في الاهلي دون تغير بعد تمديد عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُبقي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على جهازه المعاون بعد تجديد عقده مع الفريق الأحمر بشكل رسمي والمكون من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب الأحمال بالإضافة للمدرب المساعد سامي قمصان، ويتوجد الجهاز المساعد لفايلر في القاهرة وذلك تحسباً لعودة النشاط الرياضي في أي وقت وتحسباً لاستئناف التدريبات، من أجل الاشراف على برنامج تجهيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وغادر رينيه فايلر إلى بلاده بعد الحصول على موافقة إدارة النادى بالسفر وقضاء عدة أيام برفقة أسرته وزوجته التى تُقيم هناك.

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وتحدث المدرب السويسرى مع محمود الخطيب رئيس النادى خلال الجلسة التى جمعتهما الجمعة الماضى فى مقر الجزيرة، عن عدة أمور كروية خاصة بالفريق وتضمنت الجلسة أيضاً طلب فايلر السفر إلى سويسرا من أجل زيارة أسرته، ومن المقرر أن يتحدث فايلر مع زوجته خلال رحلة سويسرا فى مسالة التجديد للأهلى، لاسيما أن المدرب السويسرى اتفق مع إدارة القلعة الحمراء على الخطوط العريضة للتجديد لكنه أرجأ التوقيع الرسمى لحين التحدث مع زوجته فى هذا الأمر وجهاً لوجه، لاسيما أن التجديد للأهلى سيترتّب عليه أمور أخرى، أهمها أن زوجة فايلر ستحضر للإقامة معه فى القاهرة، لذا لابد من استشارتها فى هذا الأمر.

وترغب إدارة الأهلى فى تجديد عقد فايلر خلال فترة توقف الدورى الحالية بسبب انتشار "فيروس كورونا"، ومن المقرر أن يتم تجديد العقد لمدة موسم أخر بخلاف الموسم المقبل ليستمر عقد فايلر مع الفريق موسمين مقبلين بعد الموسم الجارى وترى إدارة الاهلى أن تجربة فايلر مع الفريق جيدة حتى الآن فالمدرب تولّى تدريب الفريق فى سبتمبر الماضى وحصد معه السوبر المحلى (نسخة 2019) على حساب الزمالك ويعتلى قمة الدورى حالياً وصعد بالفريق لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فيما خسر لقب السوبر المحلى ( نسخة 2020 ) مؤخراً أمام الزمالك بضربات الجزاء .