شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني يدعو مرتضى منصور والخطيب للجلوس سويا ونزع فتيل الفتن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعا مجدي عبدالغني، نجم الكرة المصرية وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ونظيره بالأهلي محمود الخطيب، بالجلوس سوياً واجراء صلح بينهما ونزع فتيل الفتن بين القطبين.

وقال مجدي عبدالغني في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أدعو الطرفان لضبط النفس والهدوء والتصالح ونزع فتيل الفتنة بين الناديين".

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وأكمل:" أتمنى ألا يتحدث طرف على الاّخر وأن يكون رفع شأن ناديهما هو الهدف الأساسي فقط دون التطرق للطرف الاّخر.

وأنهى:" حسن حمدي رئيس الأهلي السابق كان يزور الزمالك، كذلك كمال درويش خلال ولايته للزمالك كان يتجه لزيارة النادي الأهلي"