شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي ينفي رفضه تجديد عقده مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى الدولي التونسي فرجاني ساسي، الأخبار التي انتشرت في الآونة الأخيرة، و التي تحدثت عن رفضه تجديد عقده مع فريق الزمالك، وأكد فرجاني في تصريح لصحيفة "tunisienumerique" التونسية، من داخل المعسكر التدريبي الذي يخوضه رفقة منتخب تونس، أن التقارير التي تحدثت عن رفضه التجديد مع القلعة البيضاء، ليس لها أساس من الصحة.

وانتقد ساسي بعد التقارير التي تحدثت عن مبالغته المالية قائلا: "غريب أمر بعض الصحفيين، الأمر لم يفتح بعد ويجمعني بالفريق عقد ينتهي إلى حتى 30 يونيو 2021".

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وتابع: "تركيزي الآن منصب على الإستعداد بشكل جيد لاستئناف النشاط الرياضي، وأبرز مرحلة هي المنافسة بقوة على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، من أجل تعزيز نتائجنا الإيجابية هذه السنة".

يذكر أن فرجاني ساسي كان من بين الـ13 لاعبا الذين تم استدعاؤهم للدخول في معسكر تدريبي مغلق للمنتخب التونسي، و الذي سيمتد إلى حتى نهاية الأسبوع الجاري.

يجهز مسئولو الزمالك بعض البنود التحفيزية لفرجانى ساسى لتجديد عقده الحالى، وذلك بإضافة بنود المكافآت المالية داخل العقد من أجل الحفاظ على استمراره مع الفريق الأبيض، حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل، على أن يتم عقد جلسة مع اللاعب بعد عودته من تونس.