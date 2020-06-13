المهبوبي يطالب اتحاد الكرة بسرعة حسم مصير الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

دعا أحمد المهبوبي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس لجنة تطوير أندية الهواة السابق، اتحاد كرة القدم إلى إصدار قرار سريع بخصوص مصير الموسم، معتبراً أن الضبابية الحالية ليست في مصلحة الأندية وتكلفها الكثير، وقال: «على الاتحاد أن يضع الأندية في الصورة، فالأندية لا تعرف ماذا سيحدث؟ هل سيكتمل الدوري أم هل سيتم إلغاؤه وشطب كل النتائج؟ هل سيلغى الدوري مع تسمية شباب الأهلي بطلاً وصعود فريقي الإمارات والحصن؟ هل سيزيد عدد الفرق إلى 16 فريقاً؟.

هناك الكثير من السيناريوهات تطرح لكن الأندية لا تعرف أي قرار سيتخذ، وبالتالي فإنها لا تستطيع اتخاذ قرارات بخصوص الترتيب للموسم المقبل، وبالتالي فهي تواصل دفع مستحقات اللاعبين المواطنين والأجانب والمدربين، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً عليها».

وأضاف: «صحيح أن الاتحاد قرر تخفيض الرواتب لكن المشكلة في استمرار العقود لأن الكثير من اللاعبين كان من المفترض أن تنتهي عقودهم في نهاية إبريل بالنسبة لأندية الهواة، وفي نهاية مايو وبداية يونيو بالنسبة للمحترفين، والأندية ستدفع ربما حتى أغسطس أو سبتمبر، وهذا يكلفها بالتأكيد».

Advertisements

وتابع: «الآن عادت الدوريات في أوروبا من دون جمهور، ولو كان الأمر هنا يتعلق بالجمهور، ففي الظروف العادية مسابقاتنا تعاني أساساً من غياب الجمهور، وإن كان الأمر يتعلق بالطقس فهو لن يتحسن إلا في سبتمبر، وهذا شيء معروف للجميع، لكن هل يمكن العودة للدوري في سبتمبر؟ وماذا عن نسخة الموسم المقبل وتحضيرات الأندية لها؟، وهل يمكن إجراء تدريبات في هذه الفترة أي قبل أغسطس وسبتمبر؟ مع الإشارة إلى أن الأندية كانت تتغلب على صعوبة الأجواء هنا بإقامة معسكرات خارجية والعودة قبل أيام من انطلاق الدوري، وهذا غير ممكن حالياً بسبب فيروس كورونا، وهو ما يعني أن الإعداد سيكون محلياً».

وأضاف بقوله: «شخصياً أرى أن استئناف الدوري صعب جداً، لعدة أسباب أولها عامل الزمن وموعد الموسم المقبل، وثانيها الطقس، وثالثها الجانب القانوني حول اللاعبين الذين وقعوا عقودات مع أندية أخرى، وأيضاً مباريات المنتخب قريبة والمنتخب بحاجة لإعداد، فمتى يتم الإعداد حال انطلق الدوري في أغسطس أو سبتمبر، ما زلت أرى أن القرار الأفضل إلغاء الدوري وإغلاق هذا الباب».

وفي رده على سؤال حول إمكانية تتويج شباب الأهلي بدوري الخليج العربي، قال: «لا أعتقد أنه يوجد ما يمنع ذلك، والأمر يعود للاتحاد، فإن كان الاتحاد لديه قوانين تقول بذلك فليس هناك ما يمنع لكن عليه أن يصدر قراره بهذا الشأن بشكل أسرع».

وعن مقترح زيادة عدد الأندية إلى 16، قال: «اقترحت في بداية هذه الجائحة ومع توقف الدوري زيادة عدد فرق دوري الخليج العربي إلى 16 فريقاً بصعود الإمارات والحصن وإلغاء الهبوط، وأعتقد أن هذا حل مناسب، فالاتحاد يمكنه تصعيد الأول والثاني من دوري الخليج العربي مع إلغاء الهبوط وخوض موسم استثنائي بعدد 16 فريقاً».