المطوع: «الصحة أولاً» شعار اتحاد الكرة الطائرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أيمن بشير

أكد الدكتور أحمد المطوع أمين عام اتحاد الإمارات لرياضة الكرة الطائرة، في حديثه مع قناة أبوظبي الرياضية، أن اتحاد الكرة الطائرة من أوائل الاتحادات التي قررت إيقاف الأنشطة والمسابقات الرياضية، من أجل الحفاظ على جميع المعنيين بلعبة الكرة الطائرة، وحرصاً من مجلس الإدارة على تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية المعنية بقطاع الصحة والقطاع الرياضي، وقال: «شعارنا دائماً في اتحاد الطائرة هو: الصحة أولاً».

وعن تأثير التوقف في اللعبة قال أمين اتحاد الطائرة: «لا شك في أن التأثير كان واضحاً وملموساً على الجميع، خاصة أن المنافسة كانت في أشدها على لقب الدوري وباقي المسابقات على صعيد المراحل العمرية المختلفة والنشاط النسائي، كما أن الطائرة الشاطئية تأثرت أيضاً بهذا الإيقاف».

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وعن الخطوات التي بالإمكان أن يعود معها النشاط، قال إن مجلس الاتحاد قرر إلغاء جميع ما تبقى من مسابقات الموسم 2019-2020، واعتماد شهر سبتمبر المقبل بداية للموسم الرياضي الجديد، مع الأخذ بالاعتبار التعليمات الخاصة بالوضع الراهن والمستجدات التي قد تطرأ على الأزمة.

وفي ما يتعلق بردة فعل الأندية على الأزمة بعد أن قام بعضها بإنهاء عقود المدربين واللاعبين، قال: «ردة الفعل كانت متفاوتة ومختلفة من نادٍ إلى آخر حسب نوعية التعاقد وخصوصية الاتفاق».

وفي ما يخص استعدادات المنتخب الوطني، كشف أنه في الفترة الحالية تم تجميد جميع أنشطة المنتخبات حتى إشعار آخر، انتظاراً لتعليمات الجهات المعنية من الدولة والتي بناء عليها ستتم إعادة جدولة المنتخبات، والأخذ بعين الاعتبار المشاركات الدولية القادمة، مؤكداً عدم وجود معاناة للألعاب الجماعية في الإمارات.