ضربة جديدة لبطولة العالم للفورمولا1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا 1 الجمعة، عن إلغاء سباقات الجائزة الكبرى لسنغافورة واليابان وأذربيجان، بسبب فيروس كوفيد-19، في ضربة جديدة للموسم المضطرب.

وقال المنظمون في بيان: «نتيجة للتحديات المستمرة التي واجهها مروجو جوائز أذربيجان وسنغافورة واليابان بسبب فيروس كوفيد-19، اتخذنا معهم قراراً بإلغاء سباقاتهم لموسم 2020». وأضاف «في سنغافورة وأذربيجان، الفترات الزمنية الطويلة اللازمة لبناء حلبات الشوارع تجعل استضافة هذين السباقين خلال فترة من عدم اليقين مستحيلة، وفي اليابان، أدت قيود السفر المستمرة أيضاً إلى قرار بعدم المضي في إقامة السباق».

ولحقت السباقات الثلاثة بمراحل أستراليا وموناكو وفرنسا وهولندا التي كانت مقررة هذا العام وتم إلغاؤها سابقاً بسبب فيروس «كوفيد-19».