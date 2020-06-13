الوحدة يرفض الأجنبي في الألعاب الجماعية

أوضح عبيد مفتاح رئيس شركة نادي الوحدة للألعاب الرياضية، أن الوحدة حسم قرار الاستعانة باللاعب المقيم، في الألعاب الجماعية في فرق السلة والطائرة واليد لموسم 2020-2021، والتعامل معه باعتباره لاعباً أجنبياً، مبيناً أن الوضع حتى الآن ضبابي والرؤية غير واضحة بالنسبة للموسم المقبل في ظل الأوضاع الصحية والإجراءات الاحترازية التي تشهدها الدولة في الفترة الحالية.

أعلن عبيد مفتاح أن ناديه أرسل رسالة إلى اتحاد السلة، مؤكداً فيها موافقته على استئناف المنافسات لكنه تحفظ على التوقيت، وقال ل «الخليج الرياضي»: «اللاعبون الأجانب في كرة السلة واليد انتهت عقودهم، والأجنبي الوحيد المستمر في فريق الكرة الطائرة، لأن عقده لم ينته بعد، وفضل المدرب استمراره حتى نهاية العقد».

وذكر عبيد مفتاح أن اتجاه الاستعانة باللاعب المقيم كأجنبي في الموسم المقبل، يجد قبولاً من عدد من الأندية والاتحادات، ويتعين على الأندية أن تضع جميع السيناريوهات في الحسبان لأن الرؤية ضبابية، وبالتالي يتوجب الحذر وعدم إرهاق الأندية بتكاليف اللاعبين الأجانب في حال حدث أي طارئ في الوضع الصحي.

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وقال: «هناك أندية لديها لاعبون أجانب عقودهم مستمرة، يدعمون الاستعانة باللاعب الأجنبي في الموسم المقبل لجميع الألعاب الجماعية، ومن حق كل ناد اتخاذ الخيار الأنسب لديه ووفقاً لمصالحه وميزانيته، و ندرك أن إلغاء الأندية عقود هؤلاء اللاعبين تترتب عليه شروط جزائية مما يدفع هذه الأندية لاتخاذ خيار الاستعانة بالأجنبي في الألعاب الجماعية».

وأوضح رئيس شركة الوحدة أن إدارة النادي تسعى إلى الاستعانة باللاعب المقيم في عنابي السلة وكرة اليد مع العمل على استقطاب عدد من اللاعبين المحليين والذين تسمح لهم اللوائح بالانتقال وبالفعل بدأت المفاوضات لضمهم في الموسم المقبل.

وعن استئناف نشاط الألعاب الجماعية، أكد أن الوحدة ينتظر الضوء الأخضر من مجلس أبوظبي الرياضي لاستئناف النشاط على حسب التواريخ والخطة للعودة التدريجية، ويتوقع أن تكون البداية بفرق الرجال لأن اتحاد السلة لديه اقتراح باستكمال الموسم.

وأشار رئيس شركة الوحدة للألعاب الجماعية إلى أن النادي أرسل مذكرة لاتحاد كرة السلة، أكد فيها عدم ممانعته استكمال المسابقة ولكنه اعترض على التوقيت لكونه غير مناسب، مشيراً إلى أن جميع أندية أبوظبي تتفق مع الوحدة بضرورة أن يكون الاستكمال في سبتمبر المقبل.