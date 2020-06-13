شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء عودة الدوري الروماني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرجئت عودة الدوري الروماني لكرة القدم، أمس الجمعة، بعدما جاءت نتيجة اختبار طبيب أحد الفرق إيجابية بفيروس كورونا. وكان من المفترض أن يعاود الدوري الروماني نشاطه، أمس الجمعة، بلقاء بين بوتوساني، ومضيفه اونيفرسيتاتيا كرايوفا، لكن الفحوص التي خضع لها اللاعبون والطواقم أظهرت إصابة طبيب الضيوف بفيروس (كوفيد-19)، ما تسبب بوضع الفريق بأكمله في الحجر الصحي.

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