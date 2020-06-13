غياب طويل لألكانتارا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يغيب لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا عن بايرن ميونيخ، لمدة ثلاثة أسابيع بعد خضوعه لجراحة في القسم العلوي من الفخذ، بحسب ما أعلن مدربه هانزي فليك.

وأشار فليك إلى أنه «يتعين على تياجو التوقف لمدة ثلاثة أسابيع. لقد اتخذنا القرار بالمضي قدماً في إجراء العملية الجراحية الآن، وسيكون جاهزاً لنهائي الكأس في 4 يوليو/‏ تموز ضد باير ليفركوزن، على الملعب الأولمبي، في برلين.

في المقابل، كشف مدرب النادي البافاري أن المصابين الآخرين نيكلاس زوله، والبرازيلي فيليبي كوتينيو الذي أجرى جراحة في الكاحل الأيمن، قيد الاختبار حالياً، «وإذا سار كل شيء على ما يرام، قد يعودان تدريجياً إلى التمارين الجماعية، اعتباراً من الأسبوع المقبل».