أحمد بن سعيد: فخورون بزيادة الوعي حول الصحة النفسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن نهائي كأس الاتحاد المقرر إقامته في أول أغسطس / آب المقبل، سيعاد تسميته تكريماً لحملة تتعلق بالصحة النفسية.

وأوضح اتحاد الكرة أن شركة طيران الإمارات أكبر رعاة البطولة، وافقت على التبرع باسم المسابقة، لحملة (هيدز أب) التي انطلقت بداية الموسم الحالي في مباراة درع المجتمع.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي ل «طيران الإمارات» والمجموعة: «لطيران الإمارات شراكة طويلة الأمد مع الاتحاد الإنجليزي، واحترام كبير لدوق كامبريدج ومهمته في حملة تتعلق بالصحة النفسية».

وتابع سموه: «سعداء وفخورون بالتبرع بحق رعاية اسم كأس الاتحاد الإنجليزي، واستخدام هذه المنصة من أجل زيادة ورفع مستوى الوعي بهذه القضية المهمة، ومع التحديات التي يواجهها العالم هذا العام، أصبح من المناسب لنا أكثر من أي وقت مضى أن نستخدم وصولنا العالمي لتوحيد الناس حول قضية الصحة النفسية».

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وكان الأمير ويليام، دوق كامبريدج، ونجل ولي عهد بريطانيا، أعلن عن تغيير اسم نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2020 إلى «نهائي هيدز أب لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي».

واستقر الأمير ويليام على هذا الاسم لدعم حملة التوعية بالصحة العقلية «هيدز أب».

وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في ستاد ويمبلي في أول آب / أغسطس، وهو الموعد الجديد للمباراة التي تأجلت إثر توقف جميع المنافسات لفترة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الأمير ويليام: إن المبادرة «ستشكل لحظة للارتقاء بالصحة العقلية الجيدة والإيجابية للجميع».

وتقام مباريات دور الثمانية يومي 27 و28 يونيو / حزيران، بينما يقام الدور قبل النهائي في 18 و19 يوليو / تموز.