شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة ونجمه ميسي يظهران غداً بمواجهة مايوركا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود برشلونة للعب مجدداً بعد غياب أكثر من 100 يوم، عندما يحل ضيفاً غداً السبت على مايوركا في الساعة 12 فجراً في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين فقط عن غريمه ريال مدريد الطامح إلى إزاحة النادي الكاتالوني عن العرش والفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2017.

فيما يلعب ريال مدريد الأحد ضد ضيفه إيبار على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو»، الواقع ضمن مقره التدريبي فالديبيباس، بسبب الأعمال الجارية لتجديد معقله «سانتياجو برنابيو».

وأعتبر سيتين مدرب برشلونة في المؤتمر الصحفي للمباراة ان" المباراة مهمة للحفاظ على الصدارة"، كاشفاً ان ميسي جاهز لخوض اللقاء بعد شفائه التام من الإصابة، كما ان"لويس سواريز( العائد بعد غياب طويل) سوف يشارك لكنه لن يلعب المباراة كاملة".

وكان الدوري الإسباني لكرة القدم عاود نشاطه الخميس، وذلك بلقاء ديربي الأندلس الذي حسمه إشبيلية لصالحه على حساب جاره وضيفه ريال بيتيس 2-صفر، وسجل للفائز الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (56) والبرازيلي فرناندو (62).

وبمحافظته على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الخامسة توالياً، رفع إشبيلية رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن كل من ريال سوسييداد وخيتافي، وخمس عن أتلتيكو مدريد الذي كان آخر فريق يواجهه قبل التوقف (2-2).

بعد ثلاثة أشهر من العطلة القسرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، عاود الدوري الإسباني لكرة القدم نشاطه بغياب الجمهور وسط قيود صحية صارمة، وذلك بلقاء ديربي الأندلس الذي حسمه إشبيلية لصالحه على حساب جاره وضيفه ريال بيتيس 2-صفر.

وبعد شوط أول باهت، نجح إشبيلية في افتتاح التسجيل من ركلة جزاء تسبب بها مارك بارترا بإسقاطه الهولندي لوك دي يونغ داخل المنطقة المحرمة، فانبرى لها الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس بنجاح (56)، مسجلاً هدفه الخامس في آخر خمس مباريات في إنجاز لم يحقق سابقاً في الفريق سوى ألفارو نيجريدو عام 2011.

وسرعان ما حسم فريق المدرب خولن لوبيتيغي اللقاء باضافة الهدف الثاني برأسية للبرازيلي فرناندو إثر ركلة ركنية (62).

وبمحافظته على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الخامسة توالياً، رفع إشبيلية رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن كل من ريال سوسييداد وخيتافي، وخمس عن أتلتيكو مدريد الذي كان آخر فريق يواجهه قبل التوقف (2-2).

أما ريال بيتيس، فتجمد رصيده عند 33 نقطة وأصبح مهدداً بخسارة مركزه الثاني عشر والدخول في معركة الصراع من أجل تجنب الهبوط، كونه يتقدم حالياً بفارق 8 نقاط عن المركز الثامن عشر قبل 10 مراحل على نهاية موسمه.

وبطبيعة الحال، كانت الأنظار شاخصة الخميس نحو ملعب «رامون سانشيس بيسخوان» الذي أعطى إشارة عودة الحياة الى الملاعب الإسبانية حتى في ظل غياب الجمهور، وهو ما عكسته الصحف الإسبانية الصادرة أمس الجمعة والتي احتفت باستئناف «الليجا» لعافيتها.

وتواجد 200 مشجع من جمهور إشبيلية خارج الملعب لتشجيع اللاعبين واستقبال حافلة الفريق، وأقرت لورا مارين، مشجعة إشبيلية ابنة الـ23 عاماً أن «الأمر غريب للغاية، نعيش الديربي بحزن بسبب اللعب خلف أبواب موصدة، لكن خلاف ذلك، لا تزال الأمور بنفس الحماسة».

وبدوره، حضر المشجع الآخر لإشبيلية خوسيه لويس ميانا من أجل تشجيع اللاعبين عند وصولهم، مع متابعة المباراة على الراديو امتثالاً للمعايير الصحية، وصرح لوكالة فرانس برس أنه على الرغم من الإجراءات الأمنية الهادفة إلى منع المشجعين من الوصول إلى الملعب، فإنه أراد عيش هذا الديربي «بشغف كبير، لأن كرة القدم التي نحبها كثيرا قد عادت».