عودة النشاط الرياضي في أندية الشارقة الأحد بنسبة 50%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



أعلن عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عن عودة النشاط والعمل في أندية الشارقة، بدءاً من الأحد، 14 يونيو/ حزيران الجاري، بنسبة 50% مع الحرص على الالتزام باتباع كل التدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، تمهيداً للعودة بنسبة 100% خلال الأسابيع القادمة.

وقال عيسى هلال: «سيكون هناك تقييم للوضع في كل ناد من أسبوع إلى آخر، كي نطمئن على سلامة الجميع».

وتوجه عيسى هلال بالشكر إلى جميع أندية الإمارة الباسمة على التزامها بكل متطلبات المرحلة الماضية، وقال: «ثقتنا بها كبيرة في الالتزام بكل المطلوب في الفترة القادمة»، وأكد أن «القرار جاء بعد دراسة تقارير الزيارات التفقدية لمجلس الشارقة لجميع الأندية الـ21 في الإمارة، وبعد الوقوف على كل التدابير، من أجل أن تكون العودة آمنة».

وأثنى عيسى هلال على فريق العمل الميداني الذي وقف على كل صغيرة وكبيرة في الأندية خلال الجولات التفقدية، وشكر جهود خبير المجلس سعيد العاجل، الذي قاد فريق العمل خلال زياراته واجتماعاته مع الأندية.