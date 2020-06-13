الأندية السعودي تستعيد أجانبها بعد قرار عودة الدوري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الرياضة السعودية السماح باستئناف النشاط الرياضي في 21 يونيو/ الحالي، واعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عودة المنافسات اعتباراً من 4 أغسطس /آب المقبل ،بدأت الأندية المحترفة وأندية الدرجة الأولى تحركاً نشطا في سبيل استعادة اللاعبين الأجانب والطواقم الفنية الذين يتواجدون في بلادهم للبدء في التحضيرات.

وينتظر أن تلجأ الأندية لخيار الطيران الخاص ما لم يصدر قرار برفع التعليق عن الرحلات الدولية الذي لا يزال سارياً في السعودية ضمن الاحترازات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اقر استئناف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ابتداء من 4 أغسطس /آب المقبل بالجولة 23 التي توقف عندها الدوري في منتصف مارس/آذار الماضي.

ويسعى الاتحاد بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين لإنهاء الموسم 2019-2020 في 9 سبتمبر /أيلول ،أي خلال 5 أسابيع بمعنى أن تكون هناك أكثر من جولتين ستكون خلال بعض الأسابيع.

إلى ذلك قرر الاتحاد السعودي تطبيق جميع الاستثناءات التي صدرت من مركز قانون كرة القدم في الفيفا بما فيها اعتماد 5 تبديلات في المباراة الواحدة ،كما يسعى الاتحاد لتأمين حكام أجانب للمباريات الهامة كديربي العاصمة الذي يجمع النصر بالهلال في مستهل العودة المرتقبة.

وبالنسبة لمصير بقية المسابقات الكروية قرر الاتحاد الغاء دوري الفئات السنية واعتماد آلية الصعود والهبوط من نقطة التوقف.