شكرا لقرائتكم خبر عن دوري السلة الأمريكي يخطط لرفع عدد اللاعبين إلى 17 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للسماح بتواجد 17 لاعباً في قائمة كل فريق بدلاً من 15 عند استئناف المنافسات في أواخر يوليو / تموز المقبل، ويستأنف الدوري نشاطه بمشاركة 22 فريقاً من أصل 30 في المجمع الرياضي الخاص «ديزني لاند» الترفيهي في أورلاندو بولاية فلوريدا في 31 يوليو كموعد مبدئي، فيما أشارت شبكة «إي إس بي إن» إلى أنه قد يتم تقديم الموعد بيوم واحد، أي إلى 30 من الشهر نفسه.

وستقام الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» في أغسطس وصولاً إلى إنهاء الموسم في 12 أكتوبر / تشرين الأول على أقصى تقدير، على أن يبدأ الموسم الجديد في الأول من ديسمبر.

وذكرت «إي إس بي إن» أنه بموجب الجدول المعدّل سيتم إقصاء 14 فريقاً بعد 53 يوماً من وصولهم إلى فلوريدا، وستبقى 4 فرق فقط بعد 67 يوماً، على أن تبدأ النهائيات في 30 سبتمبر / أيلول.

وعند انطلاق الأدوار الإقصائية، يمكن لأي فريق استبدال لاعب في حال إصابته بالفيروس بلاعب بديل عليه أن يخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام على الأقل.

وتسعى الرابطة لإقامة معسكرات تدريبية بدءاً من التاسع أو الحادي عشر من يوليو، حيث سيوضع اللاعبون قبلها في الحجر الصحي.

وعلقت منافسات الـ «إن بي إيه» اعتباراً من 11 مارس بعد إصابة الفرنسي رودي غوبير لاعب فريق يوتا جاز بفيروس «كوفيد-19».

ويسمح للأندية الثمانية التي لن تتوجه إلى أورلاندو بإبرام الصفقات خلال فترة سوق الانتقالات في أواخر يونيو.