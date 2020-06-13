شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء سباقات سنغافورة واليابان وأذربيجان للفورمولا1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا1، إلغاء سباقات الجائزة الكبرى لسنغافورة واليابان وأذربيجان بسبب فيروس كورونا المستجد، في ضربة جديدة للموسم المضطرب.

وقال المنظمون في بيان: «نتيجة للتحديات المستمرة التي واجهها مروجو البطولة في أذربيجان وسنغافورة واليابان بسبب فيروس «كوفيد ـ 19»، اتخذنا معهم قراراً بإلغاء سباقاتهم لموسم 2020».

وأضاف: «في سنغافورة وأذربيجان، الفترات الزمنية الطويلة اللازمة لبناء حلبات الشوارع تجعل استضافة هذين السباقين خلال فترة من عدم اليقين، مستحيلة».

وتابع: «في اليابان أدت قيود السفر المستمرة أيضاً إلى قرار بعدم المضي في إقامة السباق». ولحقت السباقات الثلاثة بسباقات أستراليا وموناكو وفرنسا وهولندا، التي كانت مقررة هذا العام وتم إلغاؤها سابقاً بسبب فيروس «كوفيد ـ 19».

وتم تأجيل سباق جائزة أذربيجان الذي كان مقررا في السابع من يونيو الحالي في الوهلة الأولى، قبل أن يصدر قرار إلغائه اليوم، فيما كان سباق سنغافورة مقرراً في 20 سبتمبر المقبل، واليابان في 11 أكتوبر.

وكان من المقرر أن تنطلق بطولة العالم للفورمولا1 في منتصف مارس الفائت في جائزة أستراليا الكبرى، لكن بدء تفشي فيروس «كوفيد ـ 19» دفع إلى إلغائها قبل أن تلقى السباقات العشرة الأولى المصير ذاته، أو التأجيل إلى موعد غير محدد.

وبحسب الجدول الجديد، ستستضيف النمسا أول سباقين في الخامس و12 يوليو المقبل، تليها ست جوائز أخرى في أوروبا، بينها سباقان على حلبة سيلفرستون البريطانية.