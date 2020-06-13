شكرا لقرائتكم خبر عن لشبونة تستضيف صيغة معدلة مما تبقى من دوري أبطال أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستكون لشبونة في أغسطس/آب مسرحاً لصيغة معدلة مما تبقى من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي توقفت في مارس/آذار؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد، على أن تقام المباراة النهائية في 22 أو 23 أغسطس، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة «بيلد» الألمانية.

وأوضحت «بيلد» إن الأمر ذاته سيعتمد في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، على أن تكون كولن الألمانية المدينة المضيفة لما تبقى من مباريات، مع اعتماد مواجهة إقصائية واحدة عوضاً عن ذهاب وإياب اعتباراً من الدور ربع النهائي في المسابقتين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي (ويفا) أن نظام وروزنامة دوري الأبطال لهذا الموسم، سيكونان على جدول أعمال اجتماعه الحاسم خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

كما ستتم المصادقة على المدن المضيفة لكأس أوروبا 2020 التي تأجلت؛ بسبب فيروس «كوفيد-19» إلى العام المقبل؛ وذلك خلال اجتماع عبر مؤتمر بالفيديو للجنة التنفيذية للهيئة القارية.

ولا تزال إسطنبول رسمياً، حتى الآن، مسرحاً لنهائي دوري الأبطال هذا الموسم، لكن الوباء غيّـر الوضع وتطرقت وسائل الإعلام إلى مدن فرانكفورت ولشبونة ومدريد وموسكو كبدائل محتملة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أيضاً بأن العاصمة البرتغالية تبدو الأكثر والأوفر حظاً للاستضافة النهائية.

وبحسب وسائل الإعلام، يمكن للاتحاد الأوروبي للعبة أن يتصوّر نظاماً مكثفاً للمباريات المتبقية في المسابقة من خلال خوضها بملعب واحد وبنظام المباراة الواحدة اعتباراً من الدور ربع النهائي، مع جمع الفرق الثمانية المتأهلة في مدينة واحدة.

ولحظة توقف النشاط الكروي؛ بسبب وباء «كوفيد-19» في مارس/آذار الماضي، كانت مسابقة دوري أبطال أوروبا في دور ثمن النهائي، مع ضمان أربعة فرق بلوغها ربع النهائي هي: أتلتيكو مدريد الإسباني، وأتالانتا الإيطالي، ولايبزيغ الألماني، وباريس سان جرمان الفرنسي.

وتبقى أربع مباريات من ذهاب ثمن النهائي: يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي (صفر-1 ذهاباً)، برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي (1-1)، ومانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني (1-2)، وبايرن ميونيخ الألماني وتشلسي الإنجليزي (3-صفر).

وتوقعت «بيلد» أن تستكمل مباريات إياب ثمن النهائي في الثامن والتاسع من أغسطس/آب.