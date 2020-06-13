شكرا لقرائتكم خبر عن ثلثا رعاة أولمبياد طوكيو قلقون من عدم الوفاء بالتزاماتهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف استطلاع أجرته القناة التلفزيونية العامة اليابانية «إن إتش كاي»، أن ما يقرب من ثلثي (65%) الشركات الراعية لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تم تأجيلها إلى العام المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد، ليست متأكدة من الوفاء بالتزاماتها.

وأوضحت الشبكة التلفزيونية أن بعض الشركاء أعربوا عن قلقهم بشأن العواقب المترتبة على عملياتهم الترويجية، خلال الألعاب التي من المرجح تقليص نفقاتها، نظراً لخطر انتشار فيروس «كوفيد ـ 19» وارتفاع التكاليف على اللجنة المنظمة.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، قال الأربعاء الماضي: «نبحث عن طرق لتبسيط تنظيم الألعاب، لنرى كيف يمكننا تقليل تعقيداتها وتكلفتها»، دون التطرق إلى احتمال تنظيمها بدون جمهور.

ويخشى الرعاة أيضاً من الإلغاء التام لأولمبياد طوكيو، بعدما أكد المنظمون أن عام 2021 هو «الخيار الأخير» لتنظيمها، كما أوضح العديد منهم أنهم لم يتخذوا قرارهم حتى الآن؛ كون إعادة التفاوض على عقودهم مع المنظمين لم تبدأ بعد.

وأشار أكثر من ثلثي المستجوبين (68%) إلى أن أزمة فيروس «كوفيد ـ 19» قد أثرت في وضعهم المالي الخاص.

ولم يقدم منظمو طوكيو 2020 تقديراً للتكاليف الإضافية المرتبطة بتأجيل الحدث لمدة عام واحد، وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية من جانبها في منتصف مايو، أنها أفرجت عن 800 مليون دولار لمواجهة أزمة الجائحة.

وكانت الميزانية التقديرية الأخيرة للألعاب التي نشرها المنظمون في نهاية ديسمبر الماضي؛ أي قبل الوباء وقرار التأجيل، 1350 مليار ين (أكثر من 11 مليار يورو) بالنسبة لليابانيين.

وتعتبر العديد من الشركات اليابانية الكبيرة من جميع القطاعات، شريكة في أولمبياد طوكيو، وكانت تخطط لطرح 348 مليار ين (حوالي 3 مليارات يورو) على الطاولة؛ أي ما يقرب من نصف الإيرادات المتوقعة من الألعاب الأولمبية.

ولا يشمل هذا المبلغ مساهمة شركات تويوتا، وباناسونيك، وبريدجيستون، وهي من الشركاء العالميين للجنة الأولمبية الدولية في العديد من الدورات الأولمبية.

وشمل الاستطلاع 78 شركة راعية، بينها 57 فقط ردت على أسئلة التلفزيون الياباني.