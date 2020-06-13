شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الشؤون المالية في نادي الشارقة توزع حقائبها الإدارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة الشؤون المالية والإدارية في نادي الشارقة الرياضي اجتماعها المرئي الثالث برئاسة سلطان إبراهيم العسكر، بحضور أعضاء الإدارة: حارب الرميثي وعيسى المندوس، وعامر الزرعوني، وعمر الرخيمي، كما حضر الاجتماع عماد محمد المراقب المالي، ومحمود رضا مدقق الحسابات، ومحمود الجبالي مقرر الجلسة.

واستهل سلطان العسكر الاجتماع مرحباً بالحضور، مهنئاً أعضاء الإدارة الجدد، حيث تم ضم عامر الزرعوني وعمر الرخيمي، ونقل تحيات رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، متمنياً لهم النجاح والتوفيق لحمل هذه الأمانة وأدائها، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

وتم خلال الاجتماع توزيع المهام الإدارية على أعضاء الإدارة الجدد، كما تضمن الاجتماع عدداً من المواضيع تمت مناقشتها، أهمها تأكيد اتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية الخاصة بعمليات التعقيم لجميع مرافق النادي، ووضع بوابات التعقيم الذاتي والكاميرات الحرارية في جميع إدارات النادي.

كما تم اعتماد شركة التأمين بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة للعرض، وذلك لتوفير بيئة صحية للموظفين وجميع العاملين في النادي، وتم استعراض توصيات الاجتماع السابق والمهام التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما تم إطلاع الأعضاء على النظام المالي في النادي وآلية العمل في الإدارة، وعلى لوائح الشؤون المالية والإدارية والخدمات المساندة.

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