شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد يتعهد بمواصلة الكفاح لمساعدة الأطفال المحرومين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهّد ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بمواصلة الكفاح كي لا يبقى أي طفل في بريطانيا جائعاً، بعد أن ساهم في جمع 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) للجمعيات الخيرية خلال فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتعاون الدولي الإنجليزي (22 عاماً) مع جمعية «فيرشير» التي تهتم بتوزيع الوجبات الغذائية على نحو 11 ألف مؤسسة خيرية ومجموعات مجتمعية.

وغرّد راشفورد عبر حسابه على تويتر: «لديّ أنباء رائعة. وضعنا هدفاً أنه مع نهاية يونيو سنتمكن من تأمين ثلاثة ملايين وجبة غذائية للأشخاص المحرومين على امتداد المملكة المتحدة».

وأضاف «اليوم جمعنا المبلغ المحدد لتأمين تلك الوجبات. شكراً لكم جميعاً على دعمكم».

وأكد راشفورد الذي صُنف خامس أغلى لاعب في أوروبا وفقاً لدراسة نشرها المركز الدولي للدراسات الرياضية (سي آي إي أس) هذا الأسبوع، أنه يحتفل بهذا النجاح ولا ينوي التوقف عن الكفاح.

وتابع: «ثقوا بي عندما أقول إنني سأستمر في الكفاح، لكي لا يقلق أي طفل في المملكة المتحدة بشأن وجبته التالية. هذه هي انجلترا في العام 2020 والعائلات بحاجة لمساعدة».

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