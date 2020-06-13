شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي يعلن عودة النشاط للمسابح والرياضات المائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي، عودة النشاط الرياضي في المسابح الرسمية المعتمدة والرياضات المائية، وذلك في إطار التدابير الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط الرياضي في دبي، بناء على موافقة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، مع تأكيد إدارات المسابح الرسمية المعتمدة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات الوقاية التي تتضمن تعليمات الوقاية والتعقيم المستمر، والتباعد لمسافات كافية بين الأفراد، وإدارة الحشود في الموقع، بهدف حماية الأفراد من ممارسي الأنشطة الرياضية.

وأصدر مجلس دبي الرياضي بروتوكولاً مفصلاً يتضمن الإجراءات الواجب تنفيذها، والإرشادات العامة في هذا المجال التي وضعها المجلس بالتعاون مع الجهات المختصة في المجال الطبي، تحت مظلة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، وفق تعليماتها وضوابطها الدقيقة. كما أكد المجلس أن المسابح المقصودة بالقرار، هي مسابح الأندية الرياضية الرسمية، وأكاديميات السباحة المعتمدة، ومسابح مراكز التدريب المرخصة.

ووجّه القرار إدارات المسابح والمسؤولين عن تشغيلها، بالتنفيذ الدقيق لإجراءات السلام والوقاية التي تضمنها البروتوكول والمتعلقة بسلامة وفحص المشاركين، وكذلك عدد الأفراد المسموح لهم بالسباحة وممارسة الرياضة في وقت واحد، والتعقيم المستمر وآليات استخدام خزانات الملابس والمرافق العامة، ووضع الإرشادات الخاصة بذلك في أماكن واضحة للجميع.

كما حث مجلس دبي الرياضي جميع الرياضيين الهواة، والمحترفين، من ممارسي السباحة ومختلف الرياضات المائية، على اتباع التعليمات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية وتنفيذها بشكل كامل دون تهاون؛ كونها إجراءات وضعت بدقة من أجل سلامة الرياضيين المشاركين والعاملين في المسابح.

وأكد المجلس أن الهدف من جميع هذه الإجراءات، هو سلامة الفرد والمجتمع وجعل تجربة العودة للمسابح فرصة للترويح عن النفس، وعودة النشاط والحيوية للجسم، دون قلق من التعرض للإصابة بالعدوى، وهو الأمر الذي لن يتحقق بدون التزام الجميع من المسؤولين والمشغلين والممارسين بتعليمات وإجراءات السلامة التي وضعها المجلس وفق التعليمات والإجراءات الحكومية الرسمية، كما ستقوم فرق متخصصة من مجلس دبي الرياضي والجهات الحكومية تحت مظلة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، بمتابعة عمل المسابح والتأكد من تطبيق جميع إجراءات الوقاية والسلامة، وفق البروتوكول الموضوع.