شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكام الآسيوية» تطلع على برامج منظومة التحكيم الإماراتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت دائرة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال اجتماعها الذي عقد الخميس، بمشاركة كافة مديري الدوائر التحكيمية بالاتحادات الوطنية بمنطقة غرب آسيا، إلغاء جميع البرامج والدورات التدريبية للحكام والتي كان مقرراً عقدها في النصف الثاني من عام 2020، على أن يتم الاكتفاء فقط بإقامة دورة حكام الفيديو المساعدين «عن بعد» خلال شهر أغسطس المقبل، إضافة لاستمرار أنشطة أكاديمية الحكام الآسيوية دفعات 2017، 2018، 2019.

واطلع مسؤولو التحكيم الآسيوي على أنشطة وبرامج اتحاد الإمارات لكرة القدم المتعلقة بالمنظومة التحكيمية وطرق التواصل والمتابعة بين إدارة الحكام وجميع منتسبيها من عناصر التحكيم، حيث قدم علي الطريفي مدير إدارة الحكام شرحاً تفصيلياً لتلك الأنشطة والبرامج، بدءًا من الاجتماعات المكثفة التي عقدتها الإدارة عن بعد لجميع فئات الحكام والمقيمين فور صدور قرار إيقاف نشاط كرة القدم الإماراتية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد وتحديداً في النصف الثاني من شهر مارس حتى الوقت الحالي، وبمتابعة وإشراف مباشر من رئيس وأعضاء لجنة الحكام باتحاد الكرة.

واستعرض الطريفي محاور الاجتماعات التي تم عقدها للحكام والمقيمين، والتي اشتملت على تحليل لقطات حالات تحكيمية وتحليل مباريات ولقطات خاصة بحكام الفيديو المساعد واختبارات في قانون اللعبة وشرح المستجدات التي طرأت عليه مطلع الشهر الجاري، ومتابعة ومناقشة تقارير المقيمين خلال ورش العمل التي تعقد لهم بصفة إسبوعية بواقع أربع ورش شهرياً، كما ينطبق ذلك على برنامج تدريبات اللياقة البدنية الأسبوعية للحكام، وحرص إدارة الحكام على متابعة الجهد المبذول من خلال ساعات «Polar» التي تعطي قراءات شاملة ودقيقة لمجهود جميع أعضاء الجسم.