فورمولا واحد" إلغاء سباقات سنغافورة واليابان وأذربيجان

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سنغافورة: أعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد الجمعة إلغاء سباقات الجائزة الكبرى لسنغافورة واليابان وأذربيجان بسبب فيروس كورونا المستجد، في ضربة جديدة للموسم المضطرب.

وقال المنظمون في بيان "نتيجة للتحديات المستمرة التي واجهها مروجو البطولة في أذربيجان وسنغافورة واليابان بسبب فيروس كوفيد-19، اتخذنا معهم قرارا بإلغاء سباقاتهم لموسم 2020".

وأضاف "في سنغافورة وأذربيجان، الفترات الزمنية الطويلة اللازمة لبناء حلبات الشوارع تجعل استضافة هذين السباقين خلال فترة من عدم اليقين مستحيلة".

وتابع "في اليابان، أدت قيود السفر المستمرة أيضا إلى قرار بعدم المضي في إقامة السباق".

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ولحقت السباقات الثلاثة بسباقات أستراليا وموناكو وفرنسا وهولندا التي كانت مقررة هذا العام وتم إلغاؤها سابقا بسبب فيروس "كوفيد-19".

وتم تأجيل سباق جائزة أذربيجان كان مقررا في السابع من حزيران/يونيو الحالي في الوهلة الأولى، قبل أن يصدر قرار إلغائه اليوم، فيما كان سباق سنغافورة مقررا في 20 أيلول/سبتمبر المقبل، واليابان في 11 تشرين الأول/أكتوبر.

وكان من المقرر ان تنطلق بطولة العالم للفورمولا واحد في منتصف آذار/مارس الفائت في جائزة أستراليا الكبرى، لكن بدء تفشي فيروس "كوفيد-19" دفع الى إلغائها قبل أن تلقى السباقات العشرة الاولى المصير ذاته أو التأجيل الى موعد غير محدد.

وبحسب الجدول الجديد، ستستضيف النمسا أول سباقين في الخامس و12 تموز/يوليو المقبل، تليها ست جوائز أخرى في أوروبا بينها سباقان على حلبة سيلفرستون البريطانية.