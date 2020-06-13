شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يغنى على الهواء احتفالا بذكرى هدفه فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن الروح القتالية هي السر وراء بلوغ الفراعنة مونديال 1990 بإيطاليا، قائلاً: "على الرغم من أننا لم نكن جيلا مهاريا مقارنةً بجيل فاروق جعفر وحسن شحاتة ولكن كنا الأكثر قتالاً"، وداعب عبد الغني فاروق جعفر: "احنا وصلنا كأس عالم وجيلكم ماوصلش".
وفاجأ عبد الغني خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك، المشاهدين بالغناء على الهواء، معرباً عن فرحته بذكرى هدفه في مرمى هولندا بكأس العالم 1990.
وشارك مجدى عبد الغنى بفيديو للحظة تسجيله الهدف من ركلة الجزاء في حارس المنتخب الهولندلي بروكلين، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق قائلا: "زى النهارده من ثلاثين سنة هدفي في منتخب هولندا وده الهدف الوحيد الي جاب نقطة لمصر".
وفي ذات السياق احتفى الحساب الرسمى لكأس العالم، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بذكرى مرور 30 عاماً، على مباراة منتخب مصر أمام المنتخب الهولندى، فى افتتاح مجموعتهما بكأس العالم التي أقيمت بإيطاليا، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابى 1_1، ونشر حساب كأس العالم، صورة من مواجهة مجدى عبد الغنى، مهاجم المنتخب المصرى، لبروكلين، حارس مرمى هولندا، أثناء تصديه لركلة الجزاء الشهيرة، التى أحرز منها هدف مصر الوحيد فى تلك النسخة من البطولة، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على ستاد باليرمو الإيطالى.
كما شارك حساب كأس العالم، تصريح لمجدي عبد الغني عن هدفه في هولندا قائلا: " هذا الهدف حقق لنا التعادل كفريق، لكن أدخلني أنا بشكل شخصي التاريخ"، وبذلك يمر 30 سنة على هدف مجدي عبد الغني "الشهير" في كأس العالم 1990.
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