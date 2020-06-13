شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يغنى على الهواء احتفالا بذكرى هدفه فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن الروح القتالية هي السر وراء بلوغ الفراعنة مونديال 1990 بإيطاليا، قائلاً: "على الرغم من أننا لم نكن جيلا مهاريا مقارنةً بجيل فاروق جعفر وحسن شحاتة ولكن كنا الأكثر قتالاً"، وداعب عبد الغني فاروق جعفر: "احنا وصلنا كأس عالم وجيلكم ماوصلش".

وفاجأ عبد الغني خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك، المشاهدين بالغناء على الهواء، معرباً عن فرحته بذكرى هدفه في مرمى هولندا بكأس العالم 1990.

واحتفل مجدى عبد الغنى بذكرى مرور 30 عاماً على هدفه الشهير في مباراة منتخب مصر أمام المنتخب الهولندى، الذي سجله في مثل هذا اليوم 12 يونيو 1990 فى افتتاح مجموعة مصر بكأس العالم التي أقيمت بإيطاليا، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابى 1_1.

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وشارك مجدى عبد الغنى بفيديو للحظة تسجيله الهدف من ركلة الجزاء في حارس المنتخب الهولندلي بروكلين، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق قائلا: "زى النهارده من ثلاثين سنة هدفي في منتخب هولندا وده الهدف الوحيد الي جاب نقطة لمصر".