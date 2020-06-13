شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 12/6/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها إعلان إدارة النادي الاتفاق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول على تجديد عقده.

الأهلي يؤجل المفاوضات الحاسمة لضم موليكا بناءً على طلب فايلر

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من إدارة النادي تأجيل ضم الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي حاليًا لحين مُتابعة بعض اللاعبين الأجانب الذين يُفضّلهم المدرب السويسري، ورغم أن موليكا يُعد أحد أهم اللاعبين الحالين في قارة أفريقيا وأنه مطمع عدة أندية أفريقية بل وأوروبية ورغم أن كثيرين من جمهور الأهلي يرغبون في إتمام التعاقد معه في أسرع وقت إلا أن رينيه فايلر كان رأي مُخالف حيث طلب من إدارة النادي عدم التعاقد مع موليكا حاليًا، ويرى فايلر أن هناك لاعبين آخرين أفضل من موليكا يفاضل بينهم المدرب السويسري حاليًا وسيطلب الأخير من إدارة النادي التعاقد مع أحد هؤلاء اللاعبين -وهم ثلاثة- وفي حالة فشل ضم أحدهم ستتجه بوصلة التعاقدات نحو المهاجم الكونغولي الذى تلقي عدة عروض من أندية عربية بشمال أفريقيا وأخرى خليجية وأوروبية، ومن المقرر أن يحسم مسئولو القلعة الحمراء مصير هذه الصفقة خلال الفترة القليلة المقبلة.

الخطيب يبحث مع مجلس الإدارة مُمثل الأهلي فى اجتماع 16 يونيو بالجبلاية

يبحث محمود الخطيب، رئيس الأهلى، مع مجلس إدارة النادى خلال الساعات المقبلة مُمثل القلعة الحمراء فى اجتماع اتحاد الكرة الثلاثاء المقبل لمناقشة عدة أمور، فى مقدمتها تحديد مصير الدورى وكذلك لائحة الاتحاد وغيرها من الملفات التى تشغل اهتمام العديد من أندية الدوري.

ويتشاور الخطيب مع المجلس الأحمر حول العضو الذى سيتم تكليفه بتمثيل الأهلى فى هذا الاجتماع المهم والذى سيعقده اتحاد الكرة مع أندية الدورى على عدة أيام لمناقشة مصير الدورى الذى تم تجميده منذ عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، ومن المقرر أن يُعلن الأهلى عن مُمثل النادى فى هذا الاجتماع خلال اليومين المقبلين.

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

غادر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مدينة الغردقة مُتوجهاً إلى بلاده لقضاء إجازة هناك تستغرق من عشرة أيام إلى أسبوعين على أقصى تقدير، يزور خلالها أسرته، وسافر المدرب السويسرى من الغردقة وتحديداً من الجونة على متن طائرة خاصة بسبب ظروف الطيران التى كانت ستؤجل سفره مرة أخرى إلى بلاده من القاهرة.

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وتواصل المدير الفنى للأهلى طوال الفترة الماضية مع السفارة السويسرية بالقاهرة، واتفق مع مسئولى السفارة على السفر عبر إحدى الطائرات التى تنقل بعض المواطنين الأجانب بالقاهرة على فترات مُتباعدة بسبب ظروف حظر الطيران فى العالم كله حالياً على خلفية "جائحة" كورونا، لكن تأجيل الرحلة أكثر من مرة بسبب هذه الظروف جعل فايلر يُقرر السفر على متن إحدى الطائرات الخاصة التى غادرت الغردقة ظهر اليوم مُتوجهة إلى ألمانيا ومنها سوف يستقل المدير الفنى للأهلى قطاراً إلى مسقط رأسه فى مدينة بازل السويسرية.

الأهلي يُطالب 4 لاعبين بـ"فواتير" رحلة ألمانيا

طلبت إدارة النادى الأهلى من رباعى الفريق المُصاب الذين أجروا عمليات جراحية خارج مصر خلال الفترة الماضية تقديم باقى "الفواتير" الخاصة برحلة علاجهم فى أوروبا، وتحديداً بألمانيا، للتعافى من الإصابات المختلفة التى يُعانون منها ،حيث شهدت الفترة الماضية اتصالات بين إدارة القلعة الحمراء والرباعى المُصاب "سعد سمير، حمدى فتحى، كريم نيدفيد ومحمد محمود" من أجل تقديم كافة الأوراق والمستندات والفواتير التى تؤكد صرف مبالغ مالية خلال تواجدهم فى ألمانيا.

مرتجى فى بيان رسمى: اتفقنا مع فايلر على تجديد عقده موسمين بتكليف من الخطيب

كشف خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلى عن كافة الأمور المتعلقة بتجديد عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالفريق، وقال إنه تم تكليفه ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى من قبل محمود الخطيب رئيس النادى بإتمام إجراءات تجديد عقد فايلر، بعدما أبدى المدير الفنى ترحيبه بالاستمرار فى مهمته الفنية خلال الفترة القادمة، مضيفاً أنه بالفعل أجرى ثلاث اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه ووكيله، بحضور أمير توفيق مدير التعاقدات على مدار ثلاثة أيام.

وانتهت هذه الاجتماعات بالاتفاق على كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بتجديد عقده لمدة عامين قادمين، وتم عرض نتائج هذه الاجتماعات على محمود الخطيب والذى وافق على كل ما تم الاتفاق عليه مع المدير الفني، وبالتالى لم تكن هناك مشكلة أو خلاف فى هذا الشأن، خاصة أن رغبة التجديد متبادلة بين الطرفين.