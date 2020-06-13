شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 12 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة منها إعلان خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي بتكليفه بتجديد عقد رينيه فايلر لمدة موسمين.

اللجنة الأولمبية تخاطب الفيفا لإقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام

تلقى اتحاد الكرة خطاباً من اللجنة الأولمبية المصرية يفيد بإقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لمدة عام واحد، وفقا لقانون الرياضة المصرى، ويأتى خطاب اللجنة الأولمبية للجبلاية رد على استفسار الفيفا من اللجنة الأولمبية عن موقف انتخابات اتحاد الكرة المقبلة منعاً للتضارب مع قانون الرياضة الحالى، وأرسل اتحاد الكرة خطاب اللجنة الأولمبية إلى الفيفا، والذى من المقرر أن يرسل رده الرسمى خلال الأيام المقبلة.

مرتجى فى بيان رسمى: اتفقنا مع فايلر على تجديد عقده موسمين بتكليف من الخطيب

كشف خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلى عن كافة الأمور المتعلقة بتجديد عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالفريق، وقال إنه تم تكليفه ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى من قبل محمود الخطيب رئيس النادى بإتمام إجراءات تجديد عقد فايلر، بعدما أبدى المدير الفنى ترحيبه بالاستمرار فى مهمته الفنية خلال الفترة القادمة، مضيفاً أنه بالفعل أجرى ثلاث اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه ووكيله، بحضور أمير توفيق مدير التعاقدات على مدار ثلاثة أيام.

اتحاد الكرة يجتمع بالأقسام الأربعة بداية من الثلاثاء المقبل

تجتمع اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني مع الأندية أعضاء الجمعية العمومية، خلال الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن تناقش اللجنة مع الأندية ما تم من مشاورات مع "الفيفا" فيما يخص التعديلات على لائحة النظام الأساسي، والإجراءات الاحترازية التى طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي، وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.

النجم الساحلى يستعد لتحويل 600 ألف دولار للأهلى لإنهاء أزمة كوليبالى

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تدرس إدارة النجم الساحلي التونسي تسديد 500 أو 600 ألف دولار للنادي الأهلي من أجل إنهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي بعدما قام مسئولو القلعة الحمراء بتصعيد القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخراً، للُمطالبة بتحصيل مليون و400 ألف دولار من النادي التونسي واللاعب، وأبدت إدارة النجم الساحلي رغبة في حسم هذه الأزمة ودياً مقابل سحب الأهلي شكواه من "فيفا"، لذا يفكر النادي التونسي في تسديد 500 أو 600 ألف دولار للأهلي خلال أسابيع _وربما أيام_ على أن يتم تسديد باقي المبلغ بعدها بشهور قليلة.

اتحاد الكرة: تطبيق دورى المجموعتين يعنى هبوط 9 فرق نهاية الموسم

أوضح مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أسباب عدم موافقة اللجنة على تطبيق دورى المجموعتين فى الموسم المقبل، بعدما تلقت اللجنة الخماسية اتصالات واقتراحات من جانب أندية القسم الثانى تطالب بصعود الأول والثانى من كل مجموعة إلى الدورى الممتاز الجديد على أن يقام بمشاركة 24 فريقا على مجموعتين.

كورونا تؤجل تمديد عقود 4 لاعبين فى الزمالك بعد التجديد لـ محمود علاء

قرر مسئولو نادي الزمالك تأجيل حسم ملف تمديد عقود عدد من لاعبي الفريق في الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضي في البلاد في ظل الإجراءات الاحترازية التي تشهدها البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا، على أن يتم فتح ذلك الملف خلال الفترة المقبلة بعد سداد مستحقات اللاعبين مثلما وعد مجلس إدارة النادى.

الأهلاوية يدعموا زينة الغندور.. والجمهور يتمنى الشفاء لابنة نجم الزمالك من كورونا

الأهلاوية يدعموا زينة الغندور، هاشتاج أطلقه جمهور النادى الأهلى ليتصدر تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عبروا من خلاله عن دعمهم للطفلة زينة خالد الغندور، ابنة الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليعكس هذا الهاشتاج وحدة الشعب المصرى وترابطه، وأن الخلافات لا تفرق بين أبنائه مهما تباينت اهتماماتهم وانتماءاتهم الرياضية.