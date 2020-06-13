شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يكتفى بالتعقيم والمطهرات لاستئناف النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد ألعاب القوى، برئاسة سيف شاهين الاكتفاء بالمطهرات والتعقيم فى الاتحاد، وكذلك أماكن التدريب والمنافسات، لاستئناف النشاط الرياضى مرة أخرى، مع صرف النظر عن البوابات الإلكترونية للتعقيم.

وقال سيف شاهين إنه اكتشف عدم جدية هذه البوابات من خلال الأماكن التي يتردد عليها، لذلك سنكتفى بأدوات التعقيم والمطهرات لضمان سلامة وحماية اللاعبين في المسابقات والبطولات والتدريب.

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وكان اتحاد ألعاب القوى يدرس الاستعانة بكابينة التعقيم الإلكترونية، واستخدامها في الأماكن المقرر خوض تدريبات اللاعبين بها، وكذلك في الاتحاد، وصالات المنافسات، لضمان سلامة وحماية اللاعبين الذين ينتمون للعبة ، حال عودة النشاط الرياضى منتصف يونيو الحالى، كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة وفقا لقرارت مجلس الوزراء .

وقال سيف شاهين، رئيس الاتحاد، إنه من المقرر أن يتم عرض الفكرة والدراسة على وزارة الشباب والرياضة لابداء رأيها سواء بالموافقة أو الرفض على تركيب كابينة التعقيم .

واقترح اتحاد ألعاب القوى، برئاسة سيف شاهين، بدء النشاط الرياضى للعبة، والمقرر له منتصف يونيو الجارى باللاعبين المميزين فى اللعبة فقط، سواء فى البطولات الأفريقية أو البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو2021، وأكد سيف شاهين رئيس الاتحاد أنه عرض الاقتراح على أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى اتصال هاتفى بينهما، كما تم عرض بعض المقترحات لضمان سلامة اللاعبين بعد عودة النشاط، وفقا لما أعلنته الوزارة تطبيقا لقرارات محلس الوزراء.