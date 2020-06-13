شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر عقد جلسة توقيع كارتيرون فى منزل مرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقد جلسة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، فى منزله، والمقرر لها غداً السبت، من أجل توقيع المدرب الفرنسى على عقود التجديد له، بعد الاتفاق مع المدرب الفرنسي حول تجديد تعاقده مع النادى، بعد النجاحات التي حققها مع الفريق سواء بالتتويج ببطولتى السوبر الأفريقي والمحلى إلى جانب التأهل لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث ينتظر الفريق في هذا الدور مواجهة قوية مع الرجاء المغربى، ومن المقرر أن يحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعدها النهائى خلال الفترة الجارية بعد تأجيلها لأجل غير مسمى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وتلقى الفرنسي باتريس كارتيرون في الفترة الأخيرة، عدة عروض سواء من الدوريات العربية المختلفة، إلا أن المدرب الفرنسي حسم موقفه بالتجديد لنادى الزمالك، بعد الاتفاق معه على زيادة عقده ماليًا بقيمة 20%، حيث سيشهد اليوم جلسة توقيع العقد الجديد مع إعلان المسألة بشكل رسمي، لغلق ذلك الملف في القلعة البيضاء والتركيز في المرحلة المقبلة التي ستشهد زيادة حجم الاستعدادات الخاصة بالفريق من أجل التحضير لعودة النشاط الكروى في مصر خلال المرحلة المقبلة، لذا سيحرص مرتضى منصور على مناقشة كارتيرون في كافة الأمور التي تخص الفترة القادمة والاستقرار عليها بشكل نهائي وتلبية احتياجات الفريق المختلفة من أجل استعادة نشاطه بعد التدريبات التي خاضها اللاعبين في المنزل خلال الفترة الماضية، نظراً لتجميد النشاط الكروى لتجنب فيروس كورونا.

كما قرر مرتضى منصور، تلبية دعوة اتحاد الكرة التي وجهت إلى أندية الدورى الممتاز، وذلك لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بالمسابقات المختلفة في المرحلة المقبلة، لوضع التصور النهائي بشأن عودة الدورى وبطولة كأس مصر، حيث قال مرتضى منصور في هذا الشأن: "تلقيت دعوة من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة لحضور مناقشة تخص لائحة الاتحاد وعودة الدورى والدعوة لكل رؤساء الأندية وأتمنى حضور الجميع، شكراً لعمرو الجنايني على الدعوة وسأكون حريصا على التواجد"، حيث قام اتحاد الكرة بتقسيم الأندية على مرحلتين وستجتمع مع بعض الأندية يوم الثلاثاء القادم وباقى الأندية في اليوم التالى، وذلك لتنفيذ شروط التباعد الاجتماعى خلال الاجتماعات حتى لا يكون العدد كبير في الاجتماع، لذا حرص اتحاد الكرة على تحديد يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للاجتماع بالأندية مقسمين على مدار اليومين لتجنب فيروس كورونا.