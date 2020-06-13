شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. صالح جمعة يوثق لحظات "الظلام" على البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، لحظات غروب الشمس حتى حلول الظلام على شاطئ أحد البحار التى تواجد عليها اللاعب فى الوقت الحالى، مستغلاً فترة توقف مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وجميع الأنشطة الرياضة بسبب تفشى فيرس كورونا، ونشر جمعة عبر استورى صفحته الرسمية علي انستجرام، صورًا للحظة غروب الشمس ثم حلول الظلام، دون أن يعلق اللاعب على تلك الصور أو يشير إلى الهدف من نشرها.

يأتى ذلك تزامًا مع رغبة الاهلى فى تسويق صالح جمعة محلياً أو خارجياً بعدما أوصى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى مسئولو القلعة الحمراء بعدم الحاجة لجهود اللاعب خلال الفترة المقبلة.

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وأكد مسئولو النادى الأهلى أن صالح لم يتلق عروضاً رسمية من أندية محلية، وأن بعض وكلاء اللاعبين ألمحوا لرغبة أكثر من نادٍ بالدورى المحلى فى ضم اللاعب لكن الأمر لم يصل لمرحلة العروض الرسمية، وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن الجهاز الفنى سبق وأعلن عدم حاجة الفريق لجهود صالح خلال الفترة المقبلة لذا سيدرس النادى أية عروض رسمية تتقدم لشراء اللاعب.

الحديث عن عدم وجود عروض رسمية لصالح جمعة تزامن مع الحديث عن أمكانية إنتقال اللاعب للزمالك بدعوى وجود شرط جزائى فى عقده مع الأهلى وهو ما نفاه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلى حيث قال إن عقد صالح جمعه ليس لديه أية شروط جزائية تمنحه حق الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء فى أى وقت، مشدداً على أن عقود لاعبى النادى بالكامل لا تتضمن أية شروط جزائية تتيح لهم الرحيل عن الفريق فى أى وقت يرونه.

وأوضح عبد الحفيظ أن الأهلى لم يمنح أى طرف فى تعاقداته منذ زمن طويل شروط جزائية خاصة مع أى لاعب، مشيراً إلى أن صالح جمعه تلقى عروضاً فى يناير الماضى لكننا لم نوفق فيها رافضاً الحديث عن العروض التى يتلقاها اللاعب حاليًا أو مناقشة الأمور الخاصة به فى ظل عدم وجود جديد بشأن توقف النشاط الكروى حتى الآن.