شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي بطل 3 قضايا شائكة بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصدر رمضان صبحي المشهد داخل الأهلي، باعتبار أن بقائه من أهم الملفات التي تدور بخلد مسئولي القلعة الحنراء في اكثر من اتجاه، فيما يخص شرائه من ناديه هيديرسفيلد أو رحيله اذا ما تمسك بالعودة لاستكمال رحلته الاحرافية، وهو ما تعمل إدارة الأهلي على الانتهاء به في أقرب وقت، باعتباره من أهم العناصر في صفوف المارد الأحمر.

ويصمم فايلر على بقاء رمضان صبحي وطالب الإدارة بضرورة شرائه بسبب أهميته الفنية في صفوف الأهلي، لاسيما وأنه يعتمد عليه بشكل كبير في خططه الفنية، سواء في مركز الجناح أو عمق الملعب واللعب على المرمى، لاسيما أنه يشترط على الإدارة ضرورة التعاقد مع جناح أجنبي مميز حال إصرار العفيجي على العودة إلى أوروبا.

وأكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الاسبق أن رمضان صبحى صانع ألعاب المارد الأحمر وقائد المنتخب الاوليمبى سوف يستكمل مشواره مع الاهلى بسبب عدم امتلاكه عروض قوية حتى الان ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت : " رمضان صبحى قاعد فى الاهلى ومكمل حتى الان ، لأنه عايز يحترف بس يكون عرض قوى وحتى الان فى عروض من تركيا وايطاليا ولكنها ليست قوية .

تابع شوبير عبر برنامجه :"نادر شوقى وكيل رمضان صبحي شغال أنه يجيب عرض ليه عشان هو وكيل شاطر ، ولكن حتى الان وبسبب أزمة كورونا مفيش عروض ورمضان مكمل فى الأهلى".

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وفى وقت سابق ، كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أخر تفاصيل مفاوضات ناديه للإبقاء على رمضان صبحي نجم هجوم الفريق في الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته للفريق ومن ثم عودته مرة أخري لنادي الأصلي هيدرسيفيلد الأنجليزي، وقال المصدر لليوم السابع :" رمضان صبحي ابلغنا برغبته في البقاء مع الأهلي خاصة وأن العروض الأوربية التي تلقاها لم تصل لمرحلة الجدية، اللاعب يرفض الانتقال للخليج أو لدوري أوروبي مستواه ضعيف".

وتابع المصدر أن رغبة رمضان صبحي الأولى هي الاحتراف ولكن في نادي بأحد الدوريات الكبرى، ولكن في حالة عدم حدوث ذلك "وهو الوضع الراهن": سيكمل مسيرته مع الأهلي، ويُناقش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سبل توفير قيمة صفقة شراء رمضان صبحي وذلك بعد إنتهاء فترة إعارته وعودته لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، وحرص الخطيب على معرفة وضع النادي المادي في ظل تداعيات وباء كورونا قبل الإقدام على أي خطوة رسمية بشأن رمضان صبحي.

وارتبط اسم رمضان صبحي بعدة أندية أوربية خلال الفترة الماضية منها بشكتاش التركي الذى يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني مُعاراً من الإرسنال الإنجليزي وكذلك فيورتينا الإيطالي لكن هذه الأندية لم تتقدم حتى الآن بعروض رسمية لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الذي لا يمانع في لرحيل اللاعب لأي نادً يدفع المبلغ المطلوب، وينتظر الأهلي وضوح الرؤية وحسم رمضان مصيره مع هذه العروض من أجل مخاطبة هيدرسفيلد رسمياً لشرائه.