شكرا لقرائتكم خبر عن غرناطة يخطف فوزًا ثمينًا من خيتافي بالدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف فريق غرناطة فوزًا ثمينًا من نظيره خيتافي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب لوس كارمينيس، ضمن منافسات الجولة 28 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

تقدم خيتافي عن طريق دافيد تيمور في الدقيقة 20 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وتعادل غرناطة في الدقيقة 70 بهدف عكسي سجله سجله كارلوس فيرنانديز مستغلا خطأ الحارس دافيد سوريا.

وبعد التعادل بـ 9 دقائق سجل كارلوس فيرنانديز هدف الفوز لغرناطة وبالتحديد في الدقيقة 79 لينتهي اللقاء بفوز غرناطة 2-1.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد غرناطة إلى 41 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 46 نقطة في المركز الخامس.