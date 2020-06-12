شكرا لقرائتكم خبر عن لمناقشة توصيات «فيفا».. اتحاد الكرة يعلن مواعيد اجتماعاته مع أندية الجمعية العمومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، عقد اجتماعها مع الأندية أعضاء الجمعية العمومية، خلال الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة مع الأندية ما تم من مشاورات مع الاتحاد الدولي «فيفا» فيما يخص التعديلات على لائحة النظام الأساسي، والإجراءات الاحترازية التي طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي، وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.

وتنطلق الاجتماعات يوم الثلاثاء المقبل، بلقاء أندية الأهلي والاتحاد السكندري وانبي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ووادي دجلة من القسم الأول وويسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني.

وستلتقي اللجنة يوم الأربعاء، مع أندية الزمالك والانتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان، ويسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الثانية بالقسم الثاني، بينما سيخصص يوم الخميس للاجتماع بأندية الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة والجونة وحرس الحدود، ويسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني، مع التأكيد على الالنزام التام باتباع كافة الاجراءات الاحترازية.

وستقوم اللجنة الخماسية بالاجتماع مع أندية الدرجتين الثالثة والرابعة في المناطق التابعين لها، تماشيا مع الاجراءات الاحترازية المتبعه بسبب انتشار فيروس «كورونا».

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