شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تسلط الضوء على النشاط المناخي خلال انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت وزارة الشباب والرياضة الحلقة الثانية من برنامج «المواطن العالمي» لتسليط الضوء على النشاط المناخي خلال انتشار فيروس كورونا، وذلك مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي ويوم المحيطات العالمي.

و استضافت الحلقة الثانية من البرنامج واحدة من أبرز نشطاء المناخ الدوليين، كاثرين كونستانتينيدس، لمناقشة العديد من قضايا البيئة.

وتم بث اللقاء أون لاين عبر صفحات وزارة الشباب والرياضة على مواقع التواصل الاجتماعي بتنظيم من مكتب الشباب الإفريقي، والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة.

وفي مجمل حديثها، أكدت «كاثرين» أننا في حاجة إلى أن نبذل المزيد من الجهد والتحدث إلى القادة السياسيين في مختلف الدول للوصول إلى حلول للتغير المناخي، مشيرة أن التغير المناخي هو حق إنساني، وجميع أفراد المجتمعات بحاجة إلى أن تفهم ما هو التغير المناخي وماذا يفعل وما هو تأثيره.

وأوضحت كاثرين أن التغير المناخي يعتبر من صنع الإنسان حيث إن عملية التصنيع التي مر بها العالم ومحاولة الدول أن تكون أعظم من الدولة المجاورة لها، ساهمت في تغير المناخ ولهذا فإن الفترة القصيرة التي انتشر فيها فيروس كورونا وأدت إلى توقف التصنيع اتاحت الفرصة للعالم لكي يمر بمرحلة علاج بعد أن قل تأثير البشر عليه وهذا لا يمكن إنكاره.

وشهدت الحلقة الثانية من برنامج المواطن العالمي تفاعلا كبيرا من الجمهور، حيث تم استقبال العديد امن التساؤلات والاستفسارات الخاصة بموضوع الحلقة، وقد الإجابة عليها.

وقدمت كاثرين نصيحة للشباب بأن يتحلوا بالشجاعة الكافية إذا أتيحت لهم الفرصة للتواصل مع قادتهم، وأن يكونوا واقعيين، ويضعوا أمام قادتهم التحديات التي تواجههم، وتقديم الأفكار والحلول المبتكرة لها.

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يذكر أن قائمة ضيوف برنامج المواطن العالمي تضم عدد من صناع القرار والقادة الشباب من مختلف دول العالم وفي مختلف المجالات، وذلك بهدف بث رسائل إيجابية لشباب العالم لخلق حلقة وصل بين الشباب وصناع القرار.