بيراميدز يحول حارسه المهدي سليمان لبطل خارق

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جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لحارس الفريق المهدي سليمان مرتديا زي الإنسان الآلى معلقة عليها:" يُصنع في بيراميدز حراس المرمى أصحاب القدرات الخارقة فقط". وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية. ويأتي على رأس الاشتراطات: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات. Advertisements



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