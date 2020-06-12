شكرا لقرائتكم مجدي عبدالغني: الروح القتالية سر بلوغنا مونديال 1990 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الروح القتالية هي السر وراء بلوغ الفراعنة مونديال 1990 بإيطاليا. وأضاف عبدالغني خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" على الرغم من اننا لم نكن جيل مهاري مقارنةً بجيل فاروق جعفر وحسن شحاتة ولكن كنا الأكثر قتالاً". Advertisements وداعب عبدالغني فاروق جعفر:" احنا وصلنا كاس عالم وجيلكم ما وصلش". وأنهى عبدالغني تصريحاته مفاجئاً المشاهدين بالغناء على الهواء، معرباً عن فرحته بذكرى هدفه في مرمى هولندا بكأس العالم 1990.

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